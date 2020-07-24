В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей, пишут «Известия» . Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию, — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов. Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) направили в Центробанк письмо с предложениями по развитию рынка негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

Введение нового — пенсионного — налогового вычета может стать мощным стимулом для граждан добровольно копить средства на свое будущее, считают авторы инициативы. Сейчас социальный налоговый вычет предоставляется на сумму до 120 тыс. рублей в год (15,6 тыс. рублей), размер его не индексировался более 10 лет. Ассоциации предлагают рассмотреть вариант увеличения лимита до 400 тыс. рублей (или, как вариант, до 6% от зарплаты) и выделить его в отдельный налоговый вычет. Сумма выбрана неслучайно: 400 тыс. рублей являются максимальной планкой для исчисления льготы при вложениях граждан в индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) самого востребованного — первого — типа. Пенсионные СРО считают, что нужно предоставить равные льготы для инвесторов в инвестсчета и добровольные пенсионные программы.

Также АНПФ и НАПФ предложили ввести фиксированные «пенсионные субсидии» для определенных категорий граждан — малоимущих, домохозяек и самозанятых. По мнению авторов инициативы, подобный подход оправдается в будущем, поскольку государство все равно несет расходы на поддержание людей, получающих минимальную пенсию.

По словам экспертов, если инициатива будет реализована, то рынок НПО может оттянуть инвесторов с рынка ИИС, поскольку при инвестировании пенсионных средств осуществляется более жесткое регулирование, что существенно снижает риски. Кроме того, в текущих условиях против предложений пенсионных СРО может выступить Минфин, свою позицию ведомство может аргументировать, например, тем, что деньги нужны на социальную поддержку малоимущих, отметили эксперты.

В Центробанке сообщили, что при обсуждении таких предложений необходимо прежде всего оценить потенциальный эффект от их реализации. Обсуждать инициативы нужно на площадке Минфина, поскольку вопросы налогообложения относятся к его компетенции, отметили в пресс-службе регулятора.