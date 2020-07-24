🔹 Центробанк по итогам заседания совета директоров в пятницу, 24 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 4,25%. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, регулятор все еще видит пространство для дальнейшего снижения ставки. Банк России также уточнил ожидания по снижению российского ВВП в 2020 году с минус 4—6% до минус 4,5—5,5%, снизил прогноз по инфляции в 2020 году с 3,8—4,8% в годовом выражении до 3,7—4,2% и повысил прогноз среднегодовой цены на нефть марки Urals на 2020 и 2021 годы.

🔹 Банк России приказом от 24 июля 2020 года отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Народного Банка и банка «Невастройинвест», а также аннулировал лицензии на осуществление банковских операций у банков «Центрально-Азиатский» и «Ресурс-траст». Народный Банк, «Невастройинвест» и «Центрально-Азиатский» — участники системы страхования вкладов, «Ресурс-траст» — нет.

🔹 В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию, они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов. Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) направили в Центробанк письмо с предложениями по развитию рынка негосударственного пенсионного обеспечения.

🔹 В свободном доступе в Интернете появились базы с личными данными около 600 тыс. пользователей сайтов объявлений Avito и «Юла», в которых содержатся в числе прочего адреса и номера телефонов. Базы размещены в свободном доступе, их может скачать любой пользователь. Первый архив был залит 26 июня, последний — утром 22 июля. Файлы не защищены и открываются любым приложением для просмотра таблиц.