В прошлом году Минкомсвязь потратила 77,1% из выделенных ей 74,8 млрд рублей, пишет РБК, ссылаясь на заключение Счетной палаты (СП) по результатам проверки исполнения министерством закона «О федеральном бюджете за 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Основная часть средств (66,7 млрд рублей) была выделена на реализацию мероприятий национальной программы «Цифровая экономика». Из этой суммы Минкомсвязь потратила 75%.
Всего на реализацию нацпрограммы в 2019 году из бюджета должны были выделить 100,2 млрд рублей, кассовое исполнение составило 73,3%, отмечается в отчете СП. Из шести федеральных проектов, включенных в нацпрограмму, наименьшее кассовое исполнение у «Информационной безопасности» (39,8%), «Кадров для цифровой экономики» (41,2%) и «Нормативного регулирования цифровой среды» (48,8%). Из 64 результатов нацпрограммы со сроком исполнения до 31 декабря 2019 года удалось достигнуть лишь 36. Среди основных причин плохого исполнения бюджета СП указала многочисленные изменения документации программы, а также перераспределение бюджета между задачами, заложенными в федеральных проектах. Также Минкомсвязь задержала сроки принятия необходимых нормативно-правовых актов, из-за чего были сорваны сроки по заключению госконтрактов, отметили авторы отчета.
По словам члена рабочей группы «Цифровое госуправление» АНО «Цифровая экономика» Владислава Онищенко, паспорт «Цифровой экономики» и ее показатели действительно утвердили поздно, программу пришлось переписывать для соответствия новым требованиям. Также на «Цифровую экономику» распространяется общая проблема исполнения нацпроектов в 2019 году — «неготовность государственного аппарата к проектной работе, избыточная бюрократизация процесса». Ситуация осложняется и быстрым развитием самих цифровых технологий, отметил Онищенко. Представители АНО «Цифровая экономика», «Ростелекома» и Ассоциации больших данных отказались от комментариев.
По словам экспертов, одним из ключевых является вопрос использования данных.
Роскомнадзор не создал информационные системы мониторинга маршрутов трафика в Интернете, мониторинга и управления сетью связи общего пользования и фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми, говорится в заключении СП по результатам проверки ведомства. Согласно нацпрограмме «Цифровая экономика» Роскомнадзор обязан был создать подобные системы до 1 января 2020 года. В середине прошлого года Роскомнадзор выделил подведомственному ФГУП «Главный радиочастотный центр» субсидию в размере 597 млн рублей на создание и функционирование информационной системы и Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Но в соглашении о предоставлении этих денег установил показатель результативности на 2019 год «0», то есть допустил отсутствие какого-либо результата, хотя по правилам предоставления субсидий документ должен подразумевать ответственность за недостижение результата. В отчете о ходе создания Центра мониторинга из 28 контрольных точек к 1 января не был исполнен 21%. Мероприятия были перенесены на 2020 год, просрочка колеблется от 31 до 366 дней.