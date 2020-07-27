



В прошлом году Минкомсвязь потратила 77,1% из выделенных ей 74,8 млрд рублей, пишет РБК , ссылаясь на заключение Счетной палаты (СП) по результатам проверки исполнения министерством закона «О федеральном бюджете за 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Основная часть средств (66,7 млрд рублей) была выделена на реализацию мероприятий национальной программы «Цифровая экономика». Из этой суммы Минкомсвязь потратила 75%.

Всего на реализацию нацпрограммы в 2019 году из бюджета должны были выделить 100,2 млрд рублей, кассовое исполнение составило 73,3%, отмечается в отчете СП. Из шести федеральных проектов, включенных в нацпрограмму, наименьшее кассовое исполнение у «Информационной безопасности» (39,8%), «Кадров для цифровой экономики» (41,2%) и «Нормативного регулирования цифровой среды» (48,8%). Из 64 результатов нацпрограммы со сроком исполнения до 31 декабря 2019 года удалось достигнуть лишь 36. Среди основных причин плохого исполнения бюджета СП указала многочисленные изменения документации программы, а также перераспределение бюджета между задачами, заложенными в федеральных проектах. Также Минкомсвязь задержала сроки принятия необходимых нормативно-правовых актов, из-за чего были сорваны сроки по заключению госконтрактов, отметили авторы отчета.

По словам члена рабочей группы «Цифровое госуправление» АНО «Цифровая экономика» Владислава Онищенко, паспорт «Цифровой экономики» и ее показатели действительно утвердили поздно, программу пришлось переписывать для соответствия новым требованиям. Также на «Цифровую экономику» распространяется общая проблема исполнения нацпроектов в 2019 году — «неготовность государственного аппарата к проектной работе, избыточная бюрократизация процесса». Ситуация осложняется и быстрым развитием самих цифровых технологий, отметил Онищенко. Представители АНО «Цифровая экономика», «Ростелекома» и Ассоциации больших данных отказались от комментариев.

Минэкономразвития пересчитало правовые барьеры для внедрения ИИ По словам экспертов, одним из ключевых является вопрос использования данных.

Роскомнадзор не создал информационные системы мониторинга маршрутов трафика в Интернете, мониторинга и управления сетью связи общего пользования и фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми, говорится в заключении СП по результатам проверки ведомства. Согласно нацпрограмме «Цифровая экономика» Роскомнадзор обязан был создать подобные системы до 1 января 2020 года. В середине прошлого года Роскомнадзор выделил подведомственному ФГУП «Главный радиочастотный центр» субсидию в размере 597 млн рублей на создание и функционирование информационной системы и Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Но в соглашении о предоставлении этих денег установил показатель результативности на 2019 год «0», то есть допустил отсутствие какого-либо результата, хотя по правилам предоставления субсидий документ должен подразумевать ответственность за недостижение результата. В отчете о ходе создания Центра мониторинга из 28 контрольных точек к 1 января не был исполнен 21%. Мероприятия были перенесены на 2020 год, просрочка колеблется от 31 до 366 дней.