Арбитражный суд Москвы продлил на шесть месяцев процедуру реализации имущества одного из бывших совладельцев Внешпромбанка Георгия Беджамова, говорится в определении суда. Заявление о продлении срока банкротства было подано финансовым управляющим имуществом должника Любовью Киреевой.

Арбитраж 2 июля 2018 года признал Беджамова банкротом, в отношении него была введена процедура реализации имущества. Заявление о банкротстве было направлено в суд банком ВТБ 24.

В сентябре 2017 года апелляция отклонила жалобу Внешпромбанка на определение об оставлении без рассмотрения заявления о признании банкротом Беджамова. Ранее суд признал необоснованным соответствующее заявление банка. Производство по делу о банкротстве было прекращено.

Глава А1 сообщил об «анонимке» на банкира Беджамова А1 по контракту с АСВ ищет активы беглого банкира.

Московский городской суд 20 июля 2016 года признал законным объявление в международный розыск Беджамова. Ранее пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ подтвердила информацию о том, что в апреле 2016 года Беджамов, которому предъявлено заочное обвинение в России, был задержан в Монако. Беджамов — брат совладелицы Внешпромбанка Ларисы Маркус, арестованной 22 декабря 2015 года по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, соучастники совершили хищение денежных средств банка в размере около 1 млрд рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным организациям.

Арбитражный суд Москвы 11 марта 2016 года по заявлению ЦБ признал банкротом Внешпромбанк.