Банк России предлагает ввести требования к программному обеспечению для инвестиционного консультирования. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ, уточняя, что проект указания опубликован на сайте регулятора.

Так, программа должна предоставлять индивидуальные инвестиционные рекомендации с учетом инвестиционного профиля клиента, информировать о рисках, связанных с предоставлением индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Кроме того, программа должна сохранять историю действия пользователя и инвестиционного советника, обладать защитой от несанкционированного доступа и изменения алгоритма ее работы.

Программы автоследования, копирующие стратегию и сделки определенного брокера, должны хранить записи о поручениях брокеру.

Предполагается, что в дальнейшем соответствие указанным требованиям будут проверять саморегулируемые организации при аккредитации программ (НФА и НАУФОР).

«Новый подход к регулированию роботов-советников повысит прозрачность совершаемых с их помощью сделок, защитит потребителей финансовых продуктов от недобросовестных практик и будет способствовать развитию инновационных технологий в инвестиционной деятельности», — рассчитывают в ЦБ.



Планируется, что указание вступит в силу в апреле 2021 года. Предложения и замечания по документу принимаются с 27 июля по 9 августа.