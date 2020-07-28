В первые выходные после объявления о возобновлении международного авиасообщения России с другими странами траты россиян в туристических агентствах выросли на 40% по сравнению со средним значением предыдущих выходных июля. При этом объем трансакций на покупку авиабилетов продолжает оставаться ниже средних значений, и даже в сравнении с предыдущими выходными июля упал на 28%, свидетельствуют данные исследования ВТБ объема трансакций россиян в рамках сети своего эквайрингового бизнеса.

Новость о возобновлении международного авиасообщения России с другими странами с 1 августа появилась 24 июля. Первые три страны, о которых было объявлено в рамках данного решения: Великобритания, Танзания и Турция. На этом фоне объем трат в туристических агентствах в минувшие выходные превысил 150 млн рублей. По сравнению со средним значением выходных июля рост составил 40%.



В сегменте авиабилетов сохраняется минимальный объем спроса. В первые выходные после объявления о возобновлении международного авиасообщения прямые заказы авиабилетов составили лишь около 115 млн рублей. Средний показатель предыдущих выходных июля оказался выше на 28%.

«Первые дни после решения о возобновлении международных авиаперевозок, по нашим данным, в большей степени повлияли на турагентства. Мы видим по ним резкий рост объема трансакций, что во многом объясняется доступными на данный момент направлениями. Не секрет, что большинство россиян свой отдых в Турции, особенно в курортной части, планирует именно через туроператоров. С учетом того что август — это пик сезона отпусков, рост в 40%, полученный в минувшие выходные, может быть только стартовой точкой, и объемы продаж продолжат расти. Насколько это скажется на покупке авиабилетов напрямую у перевозчиков — пока вопрос открытый. Более объективные данные в этом сегменте можно будет получить только после того, как доступными для перелетов станут, к примеру, другие страны Европы», — комментирует руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.