На портале Банки.ру вышел новый видеоролик формата FinTok. Его темой стали кредитные каникулы по потребительским и ипотечным займам, призванные поддержать население во время пандемии коронавируса. Обо всех подробностях и нюансах этой меры рассказывает ведущий эксперт аналитического центра Банки.ру Анастасия Белик.



Экспертный видеоформат FinTok на Банки.ру посвящен теме финансовой грамотности. В коротких видеороликах максимально простым и доступным языком даются ответы на наиболее актуальные для посетителей портала вопросы, связанные с финансами. Проект FinTok реализуется совместно с участниками рынка.

Предыдущее видео формата FinTok посвящено налогу на проценты по вкладам. Посмотреть его можно по этой ссылке.