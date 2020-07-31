Средний размер выданных потребительских кредитов во II квартале 2020 года составил 219 тыс. рублей, увеличившись на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (во II квартале 2019-го — 191,1 тыс. рублей). Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с началом года средний чек по потребкредитам вырос на 9,3% (в I квартале 2020 года — 200,4 тыс. рублей).

Среднее значение персонального кредитного рейтинга заемщика по потребкредитам составило 632 балла.

Самый большой средний размер выданных потребкредитов был отмечен в Москве (526,2 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (387,2 тыс. рублей), Московской области (353,5 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (338,6 тыс. рублей), а также в Тюменской области (259,7 тыс. рублей).

Самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов продемонстрировали Тюменская область (плюс 28,9%), Санкт-Петербург (плюс 28,9%), Приморский (плюс 28,6%) и Пермский (плюс 24,6%) края, а также Москва (плюс 23,4%).