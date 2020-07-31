Более половины россиян (56%) пользуются цифровыми каналами управления личными финансами, такими как мобильный банк или интернет-банк. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ в рамках совместного проекта Минфина России и Всемирного банка.

С помощью мобильных приложений банков для смартфонов можно осуществлять управление картами, счетами, заказывать справки о состоянии счета и другие финансовые услуги. Сегодня мобильными приложениями банков пользуются 51% россиян, и доля пользователей существенно выросла за последние несколько лет (в 2018 году — 26%).

Сервисы интернет-банкинга менее востребованы, чем мобильные приложения банков: 37% против 51%. В 2018 году доля пользователей интернет-банков составляла 16% россиян.

Наиболее активными пользователями сервисов цифрового банкинга являются молодые россияне 18—24 лет: 75% используют либо мобильные приложения банков, либо интернет-банк, причем мобильный банкинг в этой возрастной группе намного популярнее интернет-банка (72% против 49%). У россиян более старшего возраста этот разрыв меньше. Так, среди опрошенных 45—59 лет мобильные приложения используют 45% опрошенных, интернет-банк — 36%. Чем старше респонденты, тем реже они пользуются цифровыми каналами.

Реже всего цифровыми каналами управления финансами пользуются неработающие пенсионеры (17% против 56% в среднем по стране). Среди работающих пенсионеров доля использующих цифровые банковские каналы выше — 45%.

Цифровой банкинг более востребован среди жителей российских столиц: 57% жителей Москвы и Санкт-Петербурга его используют. В сельской местности цифровые банковские сервисы менее распространены (49%). Регионы-лидеры по распространению цифровых банковских сервисов: Ямало-Ненецкий АО, Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский АО.



«Взрывной рост числа пользователей цифровых банковских сервисов — вдвое за два года — это процесс, выгодный как для банковского сообщества, так и для потребителей банковских услуг. Банки получают возможность сократить число отделений и уменьшить операционные расходы без риска сокращения клиентской базы. Для клиентов виртуализация обслуживания повышает удобство пользования услугами», — комментирует генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.



С другой стороны, продолжает она, проблемы с низкой цифровой грамотностью отдельных категорий пользователей финансовых услуг затрудняют получение этих услуг по цифровым каналам. Многие россияне (пожилые, инвалиды, безработные) не могут пользоваться мобильным и интернет-банком. Финансовым организациям нужно стремиться к тому, чтобы делать эти услуги доступнее и одновременно повышать цифровую и финансовую грамотность своих клиентов, считает эксперт.