Рубль в начале торговой сессии понедельника демонстрирует укрепление по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:05 мск доллар дешевел на 10 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 24 копейки. На 10:15 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,24 рубля (минус 18 копеек). Курс евро на 10:15 мск равнялся 87,32 рубля (минус 28 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в понедельник утром на торгах в Азии доллар продолжил укрепляться к своим конкурентам. По его словам, на валютном рынке за 1 доллар дают 73,8 рубля. Пара доллар/рубль остановилась около важного уровня сопротивления 74,5, его прорыв откроет дорогу покупателям к отметкам 75 и 76 рублей за доллар. Если попытка не увенчается успехом, то от курса доллара стоит ожидать отката до 73,15 рубля, отмечал аналитик.

«Мы неоднократно говорили о том, что не верим в возможность укрепления рубля и его ухода в паре с долларом под отметку 70. Однако падение «россиянина» на прошлой неделе было избыточным. Основными его драйверами была конвертация дивидендов нерезидентами, возобновление спроса экономики на импортные комплектующие и покупка валюты теми, кто после многомесячных запретов собрался съездить за границу. Впереди у пары доллар/рубль сильное сопротивление 75, и перед его штурмом неплохо было бы откатить назад. В идеале — в районе 73 рублей за доллар. Эта отметка сейчас выступает в качестве поддержки для пары доллар/рубль», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.