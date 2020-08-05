Чистая прибыль группы Intesa Sanpaolo по итогам II квартала 2020 года составила 1,415 млрд евро, а по итогам первого полугодия 2020-го — 2,566 млрд евро, говорится в релизе группы.



Операционные доходы за II квартал 2020-го составили 4,136 млрд евро, сократившись на 16,3% по сравнению с I кварталом 2020-го, а по итогам первого полугодия достигли 9,075 млрд евро.



«Операционные расходы (operating costs) по итогам II квартала 2020 года составили 2,230 млрд евро, увеличившись на 2,6% по сравнению с I кварталом 2020 года, а по итогам первого полугодия 2020 года составили 4,403 млрд евро, снизившись на 2,8% по сравнению с первым полугодием 2019 года. Операционная маржа (operating margin) по итогам II квартала 2020 года составила 1,906 млрд евро, сократившись на 31,1% по сравнению с I кварталом 2020 года, а по итогам первого полугодия 2020 года составила 4,672 млрд евро, увеличившись на 2,8% по сравнению с первым полугодием 2019 года», — отмечается в сообщении.

Валовая прибыль группы по итогам II квартала 2020 года составила 1,883 млрд евро, а по итогам первого полугодия — 3,859 млрд евро.