Мировые цены на нефть показали в среду положительную динамику.

Котировки сентябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 0,49 доллара и составили 42,19 доллара за баррель.

На торгах в Европе нефть также подорожала. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость октябрьских контрактов на Brent увеличилась на 0,74 доллара — до 45,17 доллара за баррель.



Эксперты связали накануне рост цен на нефть со взрывом на складе в порту Бейрута 4 августа, допустив, что произошедшее может привести к перебоям с поставками нефти. Как указывает ТАСС , в результате взрыва погибли 137 человек, пострадали около 5 тыс.

В информагентстве напоминали , что, в частности, Brent в последний раз торговалась выше 45 долларов за баррель 6 марта, перед обвалом котировок.