Более 10 тыс. автовладельцев, купивших автомобили в лизинг еще до перехода Крыма к России, рискуют потерять их, пишет «Коммерсант» . Лизингодатели, которые выступают формальными собственниками автомобилей, остались на Украине, в РФ долги перед ними не признаются. Машины должны были перейти в собственность крымчан, что оформлено решением правительства, но временно, на пять лет, с возможностью перерегистрации в собственность в дальнейшем. Срок подходит к концу, но граждане не могут стать официальными владельцами машин из-за юридических препятствий, в этом случае транспортные средства подлежат конфискации ГИБДД.

В конце 2015 года был принят 422-ФЗ, который определил, что требовать погашения долга по украинским обязательствам могут только аккредитованные российские компании, которые приобрели долги. Лизинговые компании свои ссуды не продавали — обязательства перед ними в России считаются прекращенными, но переоформления права собственности не произошло.

Согласно постановлению об упрощенной регистрации авто, при отсутствии документального подтверждения права собственности на транспортное средство жители Крыма получают временные регистрационные документы на пять лет (без выдачи паспорта транспортного средства). Предполагалось, что граждане смогут оформлять право собственности на автомобили через суд, основываясь на положениях ст. 234 Гражданского кодекса РФ о «приобретательной давности»: если «добросовестно, открыто и непрерывно» владеть машиной в течение пяти лет, то затем можно претендовать на нее. Но суды Крыма и Севастополя признавать права собственности владельцев лизинговых автомобилей не спешат. В результате владельцы более 10 тыс. машин не могут зарегистрировать их на себя. Также, согласно методическим рекомендациям ГИБДД, с завершением режима временной регистрации, если отсутствует собственник, машину нужно конфисковать.

По мнению юристов, судьи ведут себя осторожно из-за отсутствия правоприменительной практики по таким делам.