Сети связи были сильно перегружены во время режима самоизоляции граждан, был зафиксирован резкий рост числа жалоб на качество услуг. Об этом, как сообщается на сайте Кремля, рассказал в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Андрей Липов.

Он констатировал, что медиапотребление сместилось сейчас в Интернет. «Рост интернет-трафика колоссальный, что характеризует на самом деле то, где люди в основном получают информацию. У нас в мобильных сетях 50% рост за прошлый год трафика — это достаточно много; и 20% — в фиксированных сетях связи. В абсолютных значениях в фиксированных сетях — в три раза больше, чем в мобильных, но рост характерный с учетом того, что люди все больше и больше проводят в Интернете времени именно с помощью мобильных телефонов», — отметил глава Роскомнадзора.

«Рост этого интернет-трафика — это нагрузка и на сети связи», — обратил внимание Липов.

«Количество жалоб на услуги связи ежегодно традиционно не очень высокое, оно не сильно меняется — где-то 29 тысяч примерно, 28,8 тысячи. Но здесь был скачок сильный во время пандемии. За четыре месяца карантина, конечно же, когда люди были вынуждены сидеть дома, скачок жалоб был плюс 49% на качество услуг связи», — сообщил он.

«Сети были перегружены. Не у всех операторов связи во всех регионах было одинаковое количество запасных мощностей… У некоторых операторов связи, к сожалению, прыгала загрузка — 80—90%. То есть еще чуть-чуть больше людей оказалось бы дома, и сети могли уже начать не выдерживать эту ситуацию. Не у всех операторов связи, но у многих», — предположил руководитель Роскомнадзора.



«Наверное, здесь надо найти вариант, когда мы вместе с регионами имеем возможность с операторами связи определять приоритеты в развитии сетей связи для того, чтобы чуть-чуть опережать эту ситуацию», — сказал Липов. «Старые связисты говорят, что сеть связи в нормальном режиме должна быть загружена не больше чем на 30% для того, чтобы выдерживать трехкратную нагрузку», — добавил он.