Минэкономразвития направило на рассмотрение в правительство обновленный план повышения энергоэффективности, пишет «Коммерсант» . МЭР представляет новую цель снижения энергоемкости ВВП к 2030 году: порядка 35% снижения энергоемкости от уровня 2017 года в целом (или порядка 42% от уровня 2009 года), более половины эффекта (20%) должен обеспечить технологический фактор в энергетике, транспорте и ЖКХ.

Как пояснили в ведомстве, новый план готовился с участием ведомств, регионов, а также бизнеса и экспертного сообщества и ориентирован в первую очередь на «повышение энергоэффективности наиболее энергоемких секторов экономики и бюджетного сектора». План синхронизирован со стратегией долгосрочного низкоуглеродного развития и должен стать основным инструментом достижения климатических целей РФ по базовому сценарию.

Экономист: пакет антикризисных мер правительства исчерпан При этом экономическая активность, доходы населения и спрос в краткосрочной перспективе не восстановятся, отметила Анастасия Алехнович.

План включает шесть блоков мероприятий: в электроэнергетике, промышленности, энергоэффективных материалах, ЖКХ, теплоснабжении и транспорте, отдельно выделена бюджетная сфера. «Нулевой» этап плана — введение 100-процентного приборного учета. Основным инструментом в энергетике названа модернизация генерирующих объектов, в том числе внедрение высокоэффективных парогазовых технологий на электростанциях и содействие развитию когенерации.

План также предлагает дополнение справочников НДТ и регламентов ЕАЭС предельными показателями энергоэффективности, обновление требований к стройматериалам, капремонту и новому строительству многоквартирных домов, стимулирование спроса и предложения на рынке энергоэффективного жилья, снижение потерь в тепловых сетях, обновление парка автобусов и грузовой техники. Также план включает и ряд предложений по развитию «зеленого» финансирования, в том числе за счет инструментов энергосервиса, льготных кредитов, господдержки энергоэффективных товаров и технологий.