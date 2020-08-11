Банк России установил официальные курсы валют на 12 августа.

Курс доллара понизился на 62,28 копейки, составив 73,1522 рубля (73,775 рубля на 11 августа). Курс евро снизился на 90,12 копейки до 85,9246 рубля (с 86,8258 рубля на 11 августа).

На Московской бирже на 13:03 мск курс доллара расчетами «завтра» снизился на 63 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — на 39 копеек, валюты стоят 72,84 и 85,88 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 72,76—73,57 рубля за доллар и 85,7—86,31 рубля за евро.