Рубль несколько укрепился по итогам основной валютной сессии вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск равнялся 73,1 рубля, что на 37 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро составил около 86 рублей (минус 28 копеек). В последующие минуты укрепление рубля ускорилось, курсы ушли ниже 73 и 86 рублей соответственно.

В начала торгов было проведено около 40,8 тыс. сделок с долларом на сумму почти 1,8 млрд долларов и 5,3 тыс. сделок с евро на 184 млн евро. Диапазоны котировок составляют от 72,7 до 73,57 рубля за доллар и от 85,68 до 86,31 рубля за евро.



«Рубль получил поддержку от дорожающей нефти и эффектно этим пользуется, хотя стоит признать, что потенциал укрепления тут ограничен», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Также поддержку рисковым активам оказывает увеличение вероятности достижения консенсуса по новому пакету господдержки американских потребителей», — указывает эксперт по фондовому рынку компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.