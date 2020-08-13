Число выданных Корпорацией МСП поручительств в рамках программы стимулирования кредитования в июне и июле 2020 года было на том же уровне, что и в аналогичном периоде прошлого года, сообщила пресс-служба корпорации. Сохранение динамики спроса со стороны бизнеса на финансовую поддержку свидетельствует о стабилизации ситуации в экономике после пика распространения коронавирусной инфекции.

Всего в 2020 году в рамках программы стимулирования кредитования выдано поручительств на сумму 13,1 млрд рублей, а с момента ее запуска — 225,1 млрд рублей. Самый высокий спрос на кредиты в рамках программы наблюдается среди производственных компаний и предприятий сферы торговли.

МСП Банк в рамках программы выдал кредиты на общую сумму 42,8 млрд рублей. В пресс-службе напомнили, что во время пандемии условия программы были смягчены: была установлена ставка ЦБ в размере 4% и конечная ставка по кредитам для заемщика не более 8,5%, а также сняты все отраслевые ограничения на кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства.