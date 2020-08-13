Страховые организации обязаны вносить изменения в полисы ОСАГО, в том числе электронные, если страхователь сообщает, что сведения, указанные в заявлении о заключении договора, изменились. Информационное письмо с соответствующими разъяснениями Банк России направил всем страховым организациям, сообщает пресс-служба регулятора.

«Например, если документы на машину были утеряны или похищены и гражданин получил дубликаты, он вправе изменить серию и номер документов на транспортное средство в договоре ОСАГО, и страховщик обязан это сделать по его заявлению», — поясняют в ЦБ.

Кроме того, страховые организации должны скорректировать по заявлению страхователя сведения, в которых была допущена ошибка при оформлении полиса — неважно, по вине страховщика или страхователя.

По данным Центробанка, в некоторых случаях страховые организации отказываются вносить изменения в действующий страховой полис ОСАГО и предлагают клиенту приобрести новый. Регулятор напоминает, что это является нарушением закона.

При этом Банк России обращает внимание на недопустимость замены в полисе страхователей и транспортного средства под видом изменений отдельных сведений.



«Ряд страховых организаций, с которыми Банк России провел взаимодействие в рамках поведенческого надзора, уже внесли коррективы в свои бизнес-процессы. Однако, учитывая социальную значимость страхования ОСАГО, регулятор считает важным предупредить возможные риски, связанные с внесением изменений в страховой полис», — отмечается в сообщении.