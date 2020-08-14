Ассоциация операторов телефонной связи (АОТС), объединяющая небольшие региональные компании, пожаловалась Роскомнадзору и Россвязи на то, что «большая четверка» сотовых операторов завышает цены на пропуск голосового трафика в своих сетях, пишет «Коммерсант» . Для абонентов крупнейших сотовых операторов минута голосовой связи стоит в среднем 0,8 рубля, тогда как на оптовом межоператорском рынке цена может достигать 1,89 рубля, говорится в письме АОТС. Включение же «четверки» в реестр позволит регулировать эти тарифы на уровне государства.

Для включения операторов в реестр существенных, указывает АОТС, есть два основания: возможность пропуска ими не менее 25% трафика в России и аффилированность другому существенному оператору. Первое, по мнению авторов, может распространяться на МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом», второе — на Tele2, принадлежащий «Ростелекому».

Как сообщил советник гендиректора МТТ Евгений Чечельницкий, ситуация приводит к постепенному выдавливанию мелких игроков с рынка. По его оценке, совокупные затраты операторов фиксированной связи на услуги «большой четверки» по пропуску голосового трафика составляют около 20 млрд рублей в год.

В Роскомнадзоре оценили нагрузку на сети связи в период самоизоляции Если бы чуть больше людей пользовались Интернетом дома во время режима самоизоляции, сети перестали бы выдерживать нагрузку, считает глава ведомства Андрей Липов.

По словам представителей крупных операторов, они предоставляют другим операторам доступ к своей сети на недискриминационной основе и считают дополнительное регулирование излишним. Также операторы предложили рассмотреть вопрос отмены института существенного оператора в принципе.

По мнению экспертов, каждый из членов «большой четверки» действует как самостоятельный субъект, а доказать их соглашение или сговор на установление заградительных тарифов будет крайне непросто. Обращение АОТС может инициировать анализ того, вышла ли деятельность «большой четверки» за рамки подвижной связи, в том числе за счет бизнеса на оптовом межсетевом рынке.