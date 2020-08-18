Банки выдали 1,19 млн потребительских кредитов в июле 2020 года, что на 30,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го (1,72 млн), говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с предыдущим месяцем в июле был отмечен небольшой рост выдачи потребкредитов — на 8,2% (в июне 2020-го — 1,10 млн).

Средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по потребкредитам составил 632 балла.

Наибольшее количество потребкредитов было выдано в Москве (57,7 тыс.), Московской области (53,1 тыс.), Краснодарском крае (46,3 тыс.) а также в республиках Башкортостан (39,3 тыс.) и Татарстан (37,1 тыс.).

Самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов продемонстрировали Свердловская область (-38,7%), Приморский край (-35,7%), Республика Татарстан (-35,6%), Алтайский край (-35,4%), а также Омская область (-34,0%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребкредитов сократилась на 26,0% и 30,6% соответственно.