Банк России установил официальные курсы валют на 19 августа.

Курс доллара повысился на 46,45 копейки, составив 73,4321 рубля (72,9676 рубля на 18 августа). Курс евро вырос на 87,35 копейки до 87,3401 рубля (с 86,4666 рубля на 18 августа).

На Московской бирже на 12:47 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 58 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 40 копеек, валюты стоят 73,16 и 87,1 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 73,06—73,73 рубля за доллар и 86,97—87,69 рубля за евро.