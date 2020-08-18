Количество жалоб потребителей в ЦБ на страховые компании наиболее заметно снизилось по итогам первого полугодия в сегменте страхования жизни. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

Как стало известно ранее, общее количество жалоб на страховые компании, поступивших в Банк России, уменьшилось по сравнению с первым полугодием 2019 года примерно на 35% до 15 тыс.

По информации Юргенса, в первом полугодии 2020 года по страхованию жизни в ЦБ поступило 550 жалоб — на 48% меньше, чем годом ранее. Основной причиной такого резкого снижения стала победа страховщиков жизни над мисселингом, полагает глава ВСС. «Существенное сокращение жалоб по страхованию жизни особенно ценно на фоне того, что в первом полугодии не было сокращения рынка», — отмечает Юргенс.

Банк России введет рэнкинг страховщиков по уровню жалоб Обоснованной считается жалоба, по которой был подтвержден факт нарушения прав потребителя.

На 35%, до 12 тыс., уменьшилось количество жалоб на ОСАГО, напоминает он. «Главным образом это связано с ростом конкуренции между страховыми компаниями за клиентов по обязательной «автогражданке», которая усилилась после начала реформы по индивидуализации тарифов по ОСАГО и привела к росту качества обслуживания автовладельцев», — пояснил президент ВСС. Он также обратил внимание на то, что в первом полугодии в течение двух месяцев в ряде регионов была снижена интенсивность движения из-за ограничительных мер вследствие коронавируса. Однако, по его словам, это повлекло сокращение количества урегулированных ДТП всего на 10% в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и, соответственно, не сильно сказалось на динамике количества жалоб на ОСАГО.

По имущественным видам страхования, в том числе по каско, количество жалоб уменьшилось на 17% до 820 заявлений. На 35%, до 1,6 тыс., сократилось количество жалоб по всем прочим видам страхования.



«Мы видим, что удовлетворенность клиентов страховыми компаниями растет, причем довольно быстрыми темпами. Это происходит несмотря на кризис, вызванный эпидемией коронавируса, который во многих отраслях экономики привел к снижению качества услуг. Это означает, что принятые меры по регулированию рынка оказались эффективны и своевременны. Уверен, что доверие к страхованию и дальше будет крепнуть», — комментирует Юргенс.