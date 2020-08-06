Банк России в январе — июне 2020 года получил 148,4 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг, что на 15,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Такие данные приводит пресс-служба ЦБ.

Как поясняется, рост произошел в основном в связи с заявлениями о реструктуризации задолженности из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране. «Однако уже к июню количество таких жалоб существенно снизилось — как за счет сокращения количества заявлений о реструктуризации, так и благодаря мерам Банка России по защите потребителей финансовых услуг и разъяснениям порядка использования кредитных каникул», — подчеркивают в Центробанке.

В первом полугодии 2020 года на банки поступило 106,6 тыс. жалоб (рост на 44,1% по сравнению с январем — июнем 2019 года). Количество жалоб в области потребительского кредитования выросло в 1,6 раза, ипотечного — в 2,4 раза, кредитования юридических лиц — в 9,9 раза. Основной прирост по этим категориям был в апреле 2020 года за счет вопросов, возникших в связи с пандемией (реструктуризации кредитов).

На страховые компании за январь — июнь поступило 15 тыс. жалоб (снижение на 34,7%), из них 12 тыс. — по ОСАГО (снижение на 35,2%). При этом в июне отмечен небольшой рост (после сокращения числа жалоб в апреле и мае), который в ЦБ связывают с возобновлением экономической активности в стране после периода самоизоляции.

Банк России введет рэнкинг страховщиков по уровню жалоб Обоснованной считается жалоба, по которой был подтвержден факт нарушения прав потребителя.

Количество жалоб на микрофинансовые организации сократилось на 12% по сравнению с первым полугодием 2019 года — до 12,3 тыс. Наиболее значительно снизилось число жалоб на действия по возврату задолженности по договору микрозайма — на 43,5%. «Это стало результатом проведения Банком России целевых мероприятий поведенческого надзора», — отмечают в пресс-службе.

Число жалоб на участников рынка коллективных инвестиций в январе — июне уменьшилось на 3,7%, на участников корпоративных отношений — на 39,4%. «Всплеск жалоб на профучастников рынка ценных бумаг на 70,8% вызван последствиями резкого падения цены и остановки торгов фьючерсными контрактами на американскую нефть WTI на торгах Московской биржи 20 апреля. Без учета жалоб, связанных с этой ситуацией, рост в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил бы менее 5%», — говорится в релизе.



Кроме того, в первом полугодии поступило 1,3 тыс. жалоб, связанных с мисселингом. Основной проблемой остаются вопросы реализации полисов инвестиционного страхования жизни (51,6% от общего числа жалоб на мисселинг).

