Рубль подорожал по отношению к доллару и евро по итогам основной валютной сессии вторника, показывают данные Московской биржи.



На 19:15 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,27 рубля, что на 47 копеек ниже уровня завершения предыдущих торгов. Евро в указанный момент времени стоил 87,4 рубля (минус 9 копеек).

С начала торгового дня было проведено 42,6 тыс. сделок с долларом более чем на 2 млрд долларов и 5,7 тыс. операций с евро на 228 млн евро. Диапазоны котировок равнялись 72,94—73,73 рубля за доллар и 86,79—87,69 рубля за евро.