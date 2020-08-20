Дочерняя структура Газпромбанка «Новые мобильные коммуникации» (НМК) получила лицензию на услуги подвижной радиотелефонной связи, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на реестр Роскомнадзора. Лицензия выдана с датой начала оказания услуг 17 июля 2022 года. Газпромбанк готовится запустить своего виртуального мобильного оператора (MVNO) на инфраструктуре Tele2, пояснил источник на телекоммуникационном рынке. Кредитная организация ищет через hh.ru «руководителя клиентского сервиса в дочернюю структуру (MVNO)».

В пресс-службе Газпромбанка не ответили на запрос, в Tele2 не прокомментировали запуск MVNO, отметив, что считают перспективным его создание в банковском сегменте, а по итогам 2019 года на банковские MVNO приходилось больше половины абонентов виртуальных операторов, работающих на сети Tele2.

По словам экспертов, конкуренция между банковскими MVNO возможна только в случае, если потенциальный абонент будет клиентом не только Газпромбанка, но и Сбербанка или Тинькофф Банка. Банк решает ту же задачу, что и его конкуренты: замкнуть клиента внутри своих сервисов, здесь нет цели получить прибыль или новый источник дохода, пояснили эксперты. Экосистема Газпромбанка не так развита, как у конкурентов, поэтому ему будет сложнее мотивировать абонентов переходить на своего оператора. Сложность развития MVNO по сравнению с конкурентами еще и в том, что Газпромбанк ориентирован на корпоративных клиентов, а не на физических лиц, считают эксперты.