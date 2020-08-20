Сетелем Банк и оператор связи «СберМобайл» заключили договор, в рамках которого подключиться к «СберМобайлу» теперь можно через представителя банка в местах обслуживания клиентов. Об этом сообщили в Сбербанке, напомнив, что обе стороны соглашения входят в его экосистему.

Сейчас услуга доступна в 15 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Казани, Челябинске, Красноярске, Новосибирске, Иркутске, Воронеже, Перми, Омске, Кемерово и Самаре. В дальнейшем список регионов планируется расширить.

Чтобы подключиться к «СберМобайлу», необходимо обратиться к сотруднику Сетелем Банка, согласовать условия оказания услуг связи, получить сим-карту с новым номером или оформить перенос номера от другого оператора. Для оформления нужен только паспорт, никаких бумажных документов заполнять не потребуется.

«Управлять своим тарифом можно через удобное мобильное приложение «СберМобайл», скачать которое можно в App Store и Google Play. Абонентам доступно полное дистанционное обслуживание — чат в мобильном приложении и поддержка кол-центра», — отмечают в Сбербанке.

Генеральный директор «Сбербанк-Телекома» Руслан Гурджиян рассказал, что компания системно расширяет перечень каналов продаж, через которые можно подключиться к «СберМобайлу»: в их число уже входят отделения Сбербанка, розничные магазины «у дома», также возможна доставка сим-карты курьером при заказе в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» или «СберМобайл».



Участники программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», являющиеся абонентами оператора «СберМобайл», «могут обменивать бонусы «Спасибо» на скидку до 99% от стоимости абонентской платы, а при пополнении баланса через мобильное приложение «СберМобайл» есть возможность накапливать повышенные бонусы «Спасибо» — до 30% от суммы пополнения», указывают в Сбербанке.

