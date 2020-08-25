Из-за последствий пандемии около 120 млн человек во всем мире, занятых в сфере туризма, рискуют остаться без работы, пишет РБК . Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в видеообращении, посвященном влиянию коронавируса на туристическую отрасль. По его словам, большая часть рабочих мест, которые оказались под угрозой, приходится на неформальный сектор экономики или микро-, малые и средние предприятия, где в основном заняты женщины и молодежь.

Гутерриш указал на необходимость восстановления туристического сектора, учитывая при этом вопрос охраны окружающей среды, предупредив, что иначе «связанные с транспортом вредные выбросы могут вновь резко увеличиться».

Согласно аналитическому отчету ООН, в мае текущего года количество туристов снизилось на 98% по сравнению с 2019-м. Страны потеряли 320 млрд долларов поступлений от международного туризма, что в три раза больше, чем потери во время экономического кризиса 2009 года. По оценкам ООН, при самом оптимистичном прогнозе, который представляет собой четыре месяца «простоя» туристической отрасли, мировой ВВП снизится на 117 трлн долларов, или 1,5%. Если застой продлится восемь месяцев, потери вырастут до 2,2 трлн долларов, или 2,8% глобального ВВП.

Предварительные общие потери российской туристической отрасли из-за пандемии по итогам первой половины 2020 года составили 1,5 трлн рублей, говорила в июне глава Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, из-за закрытия границ для иностранных туристов Россия потеряла около 500 млрд рублей. Возвращение к докризисному уровню может занять более трех лет, отмечала Догузова.