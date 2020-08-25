«Тинькофф Бизнес» начал открывать счета зарубежным компаниям. Теперь воспользоваться услугами «Тинькофф» могут иностранные организации, которые ведут бизнес в России, а также юридические лица, открывающие свои филиалы за границей, поясняется в сообщении Тинькофф Банка.

Первым иностранным клиентом стал офис поисковика авиабилетов Aviasales в Таиланде. Ранее компания обслуживала в «Тинькофф» свои российские счета, а теперь банк оформил и зарплатный проект для сотрудников тайского офиса. «Тинькофф Бизнес» открыл компании расчетный счет и организовал доставку зарплатных карт для сотрудников на остров Пхукет.

По условиям зарплатного проекта сотрудники Aviasales в Таиланде могут получать зарплату на карты «Тинькофф» в долларах США, а снимать деньги — в местной валюте (тайских батах). Для них также действуют специальные условия по вкладам и кредитам от «Тинькофф», обслуживание карты Tinkoff Black — бесплатное.



Подать заявку на подключение зарплатного проекта можно онлайн или через персонального менеджера, если компания уже обслуживается в «Тинькофф Бизнесе».