В большинстве случаев россияне открывают вклады, накопительные счета или дебетовые карты для получения дополнительного дохода (44%), а 31% создает финансовую подушку безопасности «на всякий случай». Об этом говорится в исследовании Росгосстрах Банка и НАФИ.

Среди имеющих банковские накопления россиян каждый третий откладывает деньги на отпуск, а каждый пятый стремится приобрести недвижимость (21%) или сделать ремонт (20%), 19% опрошенных хотят обеспечить себе финансовую поддержку на пенсии, а 18% планируют купить автомобиль или совершить прочие крупные покупки. Финансовый резерв формируют для оплаты дорогостоящего лечения 12% респондентов, важного события в жизни — 11%, на образование — 8%, с целью вложиться в открытие или развитие собственного дела — 5%.

Более 46% респондентов-вкладчиков от 35 лет и старше чаще остальных пользуются банковскими сберегательными инструментами для получения дополнительного дохода. Молодежь от 21 до 35 лет больше заинтересована в покупке собственной квартиры или дома (29%), всего 13% людей старше 56 лет планируют такую покупку. Также молодые вкладчики заинтересованы в приобретении нового автомобиля — каждый пятый респондент в возрасте от 21 до 45 лет использует для этого сберегательные продукты.

Чаще остальных деньги на поездку откладывают пенсионеры от 56 лет и старше (35%), меньше других копить на путешествия приходится респондентам в возрасте 36—45 лет, находящимся на пике карьеры (29%). Сбережения на лечение и прибавку к пенсии популярны у 39% среди людей возраста 56+, респонденты 36—45 лет считают необходимым вкладывать деньги в саморазвитие и копят на второе или дополнительное образование (13%).

Сберегательное поведение в Москве и Санкт-Петербурге практически не отличается от жителей других регионов, но в обеих столицах чаще открывают вклады и накопительные счета для поддержания привычного образа жизни на пенсии — 23% против 17% в регионах. А в других городах России чаще копят на покупку жилья — 23% против 20%.