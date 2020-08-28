Российские предприниматели получили 172 тыс. льготных кредитов под 2% на общую сумму в 271 млрд рублей, говорится в исследовании Экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Предприниматели подали в банки около 545 тыс. заявок на участие в программах «антикризисного» льготного кредитования и реструктуризации уже выданных ранее займов. На долю кредитов «на возобновление деятельности» (под 2%), выдаваемых в соответствии с постановлением правительства, пришлось 316 тыс. заявок. Далее идут кредитные каникулы – более 92 тыс. обращений, кредиты «на зарплату» – более 87 тыс. обращений, собственные программы реструктуризации банков – более 48 тыс. обращений.

МЭР: льготные программы позволили реструктурировать кредиты для МСП и граждан на 238 млрд рублей 👍 В том числе более 146 млрд рублей пришлось на кредиты малых и средних предприятий.

Самой невостребованной оказалась программа реструктуризации «1/3» – чуть больше 1,4 тыс. обращений, менее 1% от всех заявок, отмечается в исследовании. Успешнее всего удовлетворяются заявки предпринимателей на участие в собственных программах реструктуризации банков (более 62% от поступивших обращений) и предоставление кредитных каникул (более 61%).

В рамках самой востребованной меры поддержки (кредитов «на возобновление деятельности») на 19 августа удовлетворено 54,5% заявок, отказы получены лишь по 21%. Банки выдали более 172 тыс. кредитов на общую сумму в 271 млрд рублей. Худший показатель удовлетворения заявок оказался у кредитов «на зарплату» – чуть более 34%.