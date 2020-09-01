Банк «Уралсиб» подключился к Системе быстрых платежей (СБП). Клиенты банка получили возможность осуществлять мгновенные переводы по номеру телефона на счета клиентов других банков — участников СБП. Проект реализован банком при технологической поддержке группы компаний «Центр Финансовых Технологий», сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Клиенты банка «Уралсиб» теперь могут оперативно и в режиме 24/7 переводить деньги со счета на счет в более чем 100 банках — участниках СБП. Максимальная сумма перевода — 100 тысяч рублей, комиссия за перевод в рамках данного лимита отсутствует», — говорится в релизе.

Подключиться к Системе быстрых платежей можно в интернет-банке и мобильном приложении «Уралсиба».