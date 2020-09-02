Предприятия легкой промышленности получат поддержку в размере 1 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается в среду на сайте Кабмина.

Почти 454 млн рублей планируется направить на компенсацию части затрат по кредитам. Это касается займов, взятых на увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности.

Еще 304 млн рублей пойдут на стимулирование спроса, а также на финансирование лизинговых организаций, которые предоставляют предприятиям легкой промышленности необходимое оборудование.

Наконец, 242 млн рублей предусмотрено на комплексную программу поддержки производства льняных изделий до 2025 года. Она включает широкий перечень стимулирующих мер, в том числе льготное кредитование, субсидии компаниям-экспортерам и возмещение части расходов на транспортировку продукции.



«Принятое решение позволит поддержать предприятия легкой промышленности, повысить их экспортный потенциал и ускорить импортозамещение в этой отрасли», — подчеркивают в правительстве.