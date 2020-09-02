Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам августа 2020 года достигло 6,2 млн человек. В августе брокерские счета открыли 515,5 тыс. человек, что стало максимальным месячным показателем за всю историю, с начала 2020 года — 2,4 млн человек, говорится в сообщении торговой площадки.

«Активность частных инвесторов растет — в августе сделки на бирже совершали более 950 тыс. человек (в первом полугодии 2020 года — в среднем 336,2 тыс. человек ежемесячно). В целом среднедневной объем операций на рынке акций Московской биржи в августе — 88,3 млрд рублей (1,2 млрд долларов)», — говорится в релизе.

Доля частных инвесторов: в торгах акциями — 46% (34% в 2019 году), в общем объеме торгов облигациями в режиме основных торгов — 17% (среднее в 2020-м — 12%), на спот-рынке валюты — 13%, на срочном рынке — 41%.

«Росту интереса частных лиц к фондовому рынку в том числе способствовал запуск Московской биржей 24 августа торгов иностранными акциями. В период с 24 по 31 августа было заключено более 44 тыс. сделок с иностранными акциями. Совокупный объем торгов по итогам дневной и вечерней торговых сессий составил 2,4 млрд рублей. Средний размер сделки — 55,3 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.

По итогам августа количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило отметку 2,7 млн. С начала года открыто более 1 млн ИИС (за весь 2019 год — 1,05 млн).

Регионы — лидеры по количеству открытых счетов — Москва (304,1 тыс.), Московская область (167,8 тыс.) и Санкт-Петербург (123,6 тыс.). Из остальных регионов топ-3 составляют Свердловская область (90,8 тыс. счетов), Республика Башкортостан (87,9 тыс. счетов) и Краснодарский край (76,1 тыс. счетов).

По данным ежемесячного аналитического отчета Московской биржи «Индикатор индивидуальных инвестиций», в августе частные инвесторы вложили в российские акции на Московской бирже 40,3 млрд рублей. С начала 2020 года объем покупок российских акций физлицами превысил 294 млрд рублей.