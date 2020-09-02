Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:03 мск повысился на 1,78 рубля к предыдущему закрытию и составил 75,3625 рубля. С начала торговой сессии было проведено 60,6 тыс. сделок на 3,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,6375—75,72 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 89,175 рубля, увеличившись на 1,51 рубля по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 9,6 тыс. сделок на 483 млн евро по курсам от 87,62 до 89,6525 рубля за евро.

Давление на национальную валюту оказало как отступление цен на нефть, так и динамика валют развивающихся стран, которые в большинстве своем к вечеру также несли потери, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«При этом на рубль пришелся основной удар со стороны геополитических рисков. Все это позволило паре доллар/рубль вновь преодолеть верхнюю границу коридора 70—75 рублей, над которой она не смогла закрепиться на прошлой неделе. Несмотря на это, к концу недели возможны попытки рубля отыграть часть потерь. В частности, этому может способствовать восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent может попытаться вернуться в район 46 долларов за баррель», — комментирует эксперт.

