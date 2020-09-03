Валютные торги в РФ открылись в четверг разнонаправленной динамикой рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара прибавил примерно 15 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подешевел на 19 копеек. На 10:13 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,68 рубля (плюс 27 копеек). Курс евро на 10:13 мск равнялся 89,34 рубля (минус менее 1 копейки).

Как комментировал перед открытием торгов начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, в четверг утром ожидается умеренно негативная динамика. Коррекция обусловлена техническими факторами и новостным фоном. Ожидания в паре доллар/рубль — 74,5—75,5 рубля.

«Санкционные риски нарастают, и рубль в любой момент может обвалиться на каких-либо резких заявлениях относительно «дела Навального», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.