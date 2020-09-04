Правительство планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума (ПМ) в регионах, пишут «Известия» , ссылаясь на источники, близкие к Кабмину. Ограничение будет действовать в том случае, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году. Такая инициатива обсуждалась на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой, соответствующий пункт планируется внести в законопроект об определении величины ПМ, сообщили источники.

Также правительство обсуждает корректировки в методику расчета прожиточного минимума. Предполагается, что его величина в целом по России будет определяться на основе базового набора продуктов, в то время как для субъектов будет установлен специальный коэффициент. Он будет основан на соотношении величины федерального ПМ (в размере 42,5%) и медианного дохода в каждом отдельном регионе. Пересмотр подходов к определению величины прожиточного минимума, а также МРОТ будет происходить раз в пять лет.

Как ранее заявлял Минтруд, именно величина прожиточного минимума трудоспособного населения во II квартале используется для обоснования МРОТ (он не может быть ниже ПМ в январе — марте) и размера социальных выплат. Считается, что он наиболее приближен к среднегодовому размеру ПМ. В ведомстве отметили, что прорабатывают разные подходы к установлению прожиточного минимума, в том числе на основе международного опыта, а также предложения по актуализации потребительской корзины. Окончательных решений еще не принято, сообщили в Минтруде.

Кабмин предложит дополнительные механизмы для снижения уровня бедности до 6,6% Финансовые ресурсы будут концентрироваться на обеспечении возврата ситуации к докризисному уровню, в том числе на рынке труда.

По словам экспертов, инициатива правительства запретить снижение прожиточного минимума — позитивная, так как она застрахует граждан от сокращения социальных выплат. Нововведение позволит не уменьшать стипендии, пособия, минимальный размер пенсии по старости и так далее в случае, если базовая потребительская корзина потеряет в цене. Но инициатива может лишить региональные бюджеты способа оптимизации расходов во время кризиса, ведь один из самых простых способов сэкономить на социальных выплатах — занизить планку прожиточного минимума для граждан. В случае если федеральное правительство не будет готово оплатить инициативу и направить в регионы дополнительные трансферты, оно может ожидать увеличения долговой нагрузки региональных бюджетов, заявили эксперты.