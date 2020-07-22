Правительство РФ до 30 октября предложит дополнительные механизмы для достижения цели снижения к 2030 году уровня бедности в России до 6,6%. Об этом заявила журналистам в среду вице-премьер Татьяна Голикова.

«Нам предстоит до 30 октября <...> по-иному взглянуть на реализацию не только нацпроектов, но и реализацию национальных целей для того, чтобы действительно к 2030 году было обеспечено снижение бедности до 6,6%», — сказала Голикова, отметив, что «эта цель достижима».

«Мы, думаю, предложим дополнительные механизмы», — подчеркнула вице-премьер.

По словам Голиковой, финансовые ресурсы будут концентрироваться на обеспечении возврата ситуации к докризисному уровню, в том числе на рынке труда. Как отметила Голикова, из 3 млн зарегистрированных безработных «практически 2/3 — это люди, которые лишились работы до 1 марта или в последний год не имели работы вовсе». «Очевидно, что отсутствие доходов, отсутствие работы, пусть и в тени, заставило их прийти и зарегистрироваться в органах службы занятости для того, чтобы получать» повышенные меры поддержки, принятые в период пандемии, сказала зампред Кабмина. «Нам сейчас очень важно предложить такие меры, которые бы позволили не «потерять» этих людей, а провести их дальше, чтобы они обрели свое дело, и для этого мы отрабатываем механизмы, в том числе по повышению квалификации или переподготовке для поиска новой профессии», — подчеркнула вице-премьер.

Она также напомнила о мерах поддержки населения, которые реализуются во исполнение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. В частности, речь идет о поддержке из федерального бюджета семей с детьми от трех до семи лет. «В этом году мы платим в среднем по России половину прожиточного минимума на ребенка, а подведя итоги 1 ноября, со следующего года для тех семей, которым недостаточно этих средств, чтобы выйти из бедности, мы перейдем на целый прожиточный минимум», — сказала Голикова. Она также заметила, что из-за пандемии и самоизоляции пока не получил активного развития институт социального контракта.

«Здесь еще после послания [президента] были предусмотрены дополнительные финансовые ресурсы, которые также войдут в бюджет 2021—2023 годов и будут предоставлены субъектам РФ для поддержки семей», — уточнила Голикова.