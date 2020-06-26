Россия достигла цели по ликвидации крайней нищеты, говорится в обзоре РФ об осуществлении повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года.

Обзор для ООН подготовили Аналитический центр при правительстве РФ в партнерстве с Министерством экономического развития РФ, МИД РФ и Федеральной службой государственной статистики.

В 2017 году доля населения, имеющего среднедушевые доходы ниже 3,20 доллара в день (порог абсолютной бедности, установленный Всемирным банком), составила 0,1%, ниже 5,50 доллара в день — 1,0%, ниже 10 долларов в день — 6,2%.

«По основным параметрам в России достигнута цель по ликвидации крайней нищеты. Проводимая в стране эффективная политика в сфере борьбы с бедностью предусматривает снижение к 2024 году национального уровня бедности как минимум в два раза (в 2018 году доля малоимущего населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 12,6%)», — говорится в документе.

Этому, по словам авторов, будут способствовать реализация национальных проектов (в том числе «Демография», «Производительность труда и поддержка занятости») и развитие новых механизмов поддержки (например, внедрение инструмента «социального контракта», развитие волонтерства).



В документе говорится об успехах в ликвидации голода в стране. «Уже в 2018 году уровень распространенности недоедания был низким: около 1,6% (среди лиц старше 18 лет). При этом в 2018 году остро отсутствие продовольственной безопасности ощущали лишь 0,3% населения России, а умеренно или остро — 6,2%», — сказано в обзоре.