Розничные банки с апреля по июль 2020 года переуступили кредиты объемом 45 млрд рублей, что на 60% превышает результаты аналогичного периода прошлого года — 28 млрд рублей, свидетельствуют данные агентства «Национальные кредитные рейтинги».

К розничным банкам НКР относит кредитные организации, более 50% активов которых представлено розничным кредитным портфелем.



Отношение суммы проданных кредитов к среднему кредитному портфелю за тот же период тоже увеличилось — с 1,2% до 2%. При этом основной прирост суммы обеспечили два крупных розничных игрока.

По мнению НКР, до конца года продажи проблемных кредитов российских банков могут несколько сократиться, однако останутся выше прошлогодних значений. Как сообщалось ранее, в России пандемия сильнее всего ударила по розничным банкам, что обусловило ухудшение качества их кредитных портфелей и негативно сказалось на прибыли. На этом фоне розничные игроки активизировали продажу портфелей. В совокупности с возросшим объемом реструктуризаций это снизило уровень проблемной задолженности на балансах, что позволило сгладить давление на капитал банков.



«Однозначно сделать вывод о качестве переуступленной задолженности невозможно, но розничные банки, как правило, стремятся очистить баланс от проблемных активов, не приносящих доход. Отдельные банки могли продавать кредиты приемлемого качества для снижения нагрузки на капитал. По нашему мнению, без учета данных списаний реальное качество розничных портфелей могло снизиться сильнее, чем демонстрирует динамика просроченной задолженности. Рост ее доли в розничном портфеле по всей отрасли за апрель — июль оказался очень умеренным: с 10,1% до 10,9%. И это на фоне очень небольшого объема реструктуризаций: с конца марта до конца июля общая сумма реструктуризаций всех видов розничных кредитов достигла 697 млрд рублей — всего 4% розничного портфеля», — отмечают аналитики.

По мнению НКР, во втором полугодии продажи кредитных портфелей могут замедлиться, поскольку острая фаза пандемии осталась позади, однако объем уступленных требований останется выше прошлогодних значений. Банки будут готовиться к отмене регуляторных послаблений (с 1 июля 2021 года), в связи с чем на продажу могут быть выставлены реструктурированные кредиты, по которым банки не ожидают восстановления платежной дисциплины заемщиков.