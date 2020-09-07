Российский рубль пережил на первой неделе сентября резкое падение к основным иностранным валютам, опустившись на 1,5—2 рубля к доллару и евро, но это, скорее всего, окажется единичным событием, слабо влияющим на долгосрочную траекторию валютных курсов, пишут «Известия» , ссылаясь на экспертов. По их мнению, более значимым может быть долгосрочный тренд на укрепление евро.

Евро в начале сентября впервые за два года временно превысил отметку в 1,2 доллара. В прошлом европейская валюта усиливалась вместе с глобальной конъюнктурой. Крепкий евро ослабляет экспортный потенциал стран валютного союза. Многие государства ЕС, прежде всего Германия, являются экспортно ориентированными, и по ним рост курса может ударить особенно сильно. Также высокий курс может усилить дефляционное давление на экономику. Сейчас же денежно-кредитная политика Брюсселя ориентирована на разгон инфляции в разумных пределах, поскольку дефляция может ударить по должникам и вынудить граждан и организации держать деньги, а не тратить, оживляя тем самым экономику.

По словам аналитика ГК «Финам» Сергея Дроздова, ключевую роль в подъеме евро сыграл масштабный пакет помощи (750 млрд евро), предоставленный европейской экономике летом текущего года, в последние дни тенденцию удалось смягчить. По его мнению, нельзя исключать, что в дальнейшем ЕЦБ постарается принять меры по сдерживанию роста единой европейской валюты. Как считает Евгений Миронюк из «Фридом Финанса», европейская валюта в последние годы не выходит за рамки определенного коридора, несмотря на довольно заметные колебания, особенно в ходе текущего кризиса. Евро по отношению к доллару тяготеет к определенному широкому диапазону, устойчивая нижняя граница которого находится вблизи 1,05 доллара за евро. Максимум в 1,2 доллара за 1 евро — одна из таких вершин, от которой вероятна коррекция вниз, отметил Миронюк. Возможно повторное тестирование котировками уровней в районе 1,2—1,205 доллара за евро, но в долгосрочной перспективе ожидаются более решительные действия Европейского центробанка по возвращению курса к значениям ниже 1,15 доллара за евро, сообщил эксперт.

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал, что причины укрепления евро нужно искать не в Европе, а за океаном. По его словам, баланс ФРС, который характеризует работу «печатного станка», в ближайшие годы может утроиться по сравнению с октябрем 2019 года. Госдолг США может продемонстрировать галопирующий рост в ближайшие годы и уже итогам этого достигнуть 100% ВВП. Причина — в чрезмерных госрасходах и чудовищном дефиците в 16% ВВП, который в следующем году сократится только до 8,6% ВВП.

Аналитики спрогнозировали курс рубля на ближайшие три — четыре месяца По словам аналитиков, рубль находится под давлением, и до нового года ситуация вряд ли изменится.

По мнению Дроздова, укрепление европейской денежной единицы негативно скажется на отечественных компаниях, закупающих продукцию в Европе и впоследствии реализующих ее на внутреннем рынке за рубли. Миронюк считает, что дорогой евро по отношению к рублю снижает покупательную способность российской валюты, что в первую очередь отражается на благосостоянии граждан. Также дорогой евро снижает конкурентоспособность импортозависимых секторов экономики. Для России выгоден стабильный курс евро относительно рубля и доллара США, считает эксперт. Коган отметил, что с точки зрения внешней торговли более дорогой евро относительно доллара — это больший объем экспорта в рублевом выражении, больший объем уплаченных в бюджет пошлин, лучше состояние госфинансов.