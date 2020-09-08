Уровень российского госдолга в 2021 году приблизится к 20% ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов на Московском финансовом форуме. По его словам, это не опасный уровень, но превышать его не стоит.

В ходе беседы глава ВТБ Андрей Костин предложил увеличить расходы бюджета на нацпроекты за счет наращивания госдолга. «Мы уже это сделали, мы уже в следующем году подойдем к черте около 20% долга к ВВП. Мы считаем, что это не опасный уровень, но переходить за него было бы нецелесообразно», — ответил Силуанов.



«Нас тоже оценивают те инвесторы, которые работают с нашими бумагами в экономике. Мне казалось, что это была краткосрочная реакция (увеличение внешних заимствований. — Прим. Банки.ру) на ситуацию с коронавирусом, мы ее закрыли, но дальше следовать не стоит», — объяснил министр.