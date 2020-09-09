Россияне считают по-настоящему бесценным свое свободное время и право на отдых, однако они готовы отказаться от него за 64 млн рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».



Несмотря на то что зачастую женщины согласны зарабатывать меньше мужчин, для отказа от выходных и отпусков им потребуется почти в 2,5 раза больше денег — 89 млн рублей в месяц против желаемых мужчинами 35 млн рублей.

Если же не ограничивать фантазии россиян, то посвятить все свое время работе они готовы за 1 квадриллион 180 триллионов рублей.

«Отдых — это действительно бесценно, и мы рады, что с этим согласны практически все жители России. Безусловно, есть и та часть населения, которая не против работать без выходных и даже занимает свободные дни занятостью на различных подработках. В таком случае очень важно опираться не только на доход, но еще и на эмоциональное состояние. Лучше всего монетизировать свое хобби и зарабатывать, получая удовольствие от работы, — это позволит избежать выгорания. Отказываться от отпусков мы не советуем никому. Отдыхайте, проводите больше времени с родными и близкими и не забывайте о заботе о своем физическом и эмоциональном здоровье», — прокомментировала директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина.

Опрос проведен среди 3 500 пользователей старше 18 лет из всех регионов России.

