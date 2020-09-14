Подавляющее большинство российских педагогов (98%) считают, что размер страховой пенсии по старости, выплачиваемой государством после наступления пенсионного возраста, недостаточен для компенсации утраченного заработка и сохранения привычного уровня жизни, пишет РБК . Это следует из результатов совместного исследования НПФ «Сафмар» и Общероссийского профсоюза образования. Так, 84% респондентов сообщили, что намерены продолжить работать после наступления пенсионного возраста, среди респондентов в возрасте старше 50 лет таких 92%. Основной причиной, чтобы не уходить с работы, для 89% участников опроса является нехватка средств к существованию на пенсии.

Более половины респондентов (55%) cчитают, что важно сохранить досрочный выход на пенсию для учителей, даже если это уменьшает ее будущий размер, 35% не определились с ответом, для 10% респондентов досрочный выход на пенсию не является важным фактором. Сохранение права досрочного выхода на пенсию важно для 60% респондентов старше 50 лет, «против» выступили 45% в возрастной группе 20–30 лет, 36% учителей признались, что у них нет свободных денег, чтобы самостоятельно откладывать на пенсию, 32% не верят в негосударственное пенсионное обеспечение, следует из результатов исследования.

Профсоюзы предложили Мишустину возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам Экс-глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов ранее говорил, что на возобновление индексации пенсии работающим пенсионерам потребуется в 2020 году порядка 368 млрд рублей.

По итогам 2019 года в среднем по России зарплаты школьных учителей составили 41,1 тыс. рублей, следует из данных Росстата. В Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ингушетии учителя в школах зарабатывают 22–22,8 тыс. рублей, в Дагестане, Чечне, Ивановской области, Мордовии, Тамбовской области, Калмыкии, Алтайском крае, Брянской области и Чувашии — от 23 тыс. до 26 тыс. рублей. Средние зарплаты преподавателей вузов по итогам прошлого года достигли 89,8 тыс. рублей. Наименьший размер средних зарплат у преподавателей вузов в Северной Осетии — 44,5 тыс. рублей, в Карачаево-Черкесии — 45,78 тыс., в Кабардино-Балкарии — 48,13 тыс., в Дагестане — 48,15 тыс., в Ивановской и Саратовской областях — 50,76 тыс. и 53 тыс. рублей. Больше всего преподаватели вузов получают в Москве (153,7 тыс. рублей), ХМАО (138 тыс.) и Камчатском крае (134 тыс.). Средняя зарплата педагогов дошкольных образовательных учреждений, по данным Росстата, в 2019 году составила 33,98 тыс. рублей.

В рамках пенсионной реформы срок выхода на пенсию педагогических работников будет поэтапно увеличен — в общей сложности на пять лет, будет расти промежуток между выработкой специального стажа и реальным получением пенсии. На последнем этапе повышения учитель, выработавший стаж 25 лет в 2023 году, получит пенсию через пять лет, в 2028-м. В дальнейшем пятилетняя разница будет постоянной. Средний размер пенсий россиян, по данным Росстата, в 2019 году составил 14,16 тыс. рублей, а за первое полугодие 2020-го подрос до 14,95 тыс. Средняя зарплата работников средних и крупных организаций в 2019 году составляла 47,87 тыс. рублей, в январе — июне 2020-го — 49,6 тыс. Коэффициент замещения пенсией утраченного заработка составляет в России 30%. Согласно конвенции Международной организации труда, ратифицированной Россией, стоит цель довести замещение пенсией утраченного заработка до 40%.