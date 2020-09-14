Рубль завершил основную валютную сессию понедельника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 11 копеек к предыдущему закрытию и составил 75,1575 рубля. С начала торговой сессии было проведено 35,5 тыс. сделок на 2,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 74,575—75,5375 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 89,24 рубля, увеличившись на 39 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 8 тыс. сделок на 330,5 млн евро по курсам от 88,4 до 89,655 рубля за евро.

Рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его словам, давление на национальную валюту оказало ухудшение ситуации на рынке энергоносителей — отсутствие уверенности инвесторов в дальнейшем полноценном росте цен на нефть существенно сдерживает покупки в рубле.

«Рублю не удалось удержать по отношению к доллару позиции ниже 75 рублей, что могло бы говорить в пользу его дальнейшего восстановления и возможности отступления американской валюты в районе 73 рублей. Стабилизация же пары доллар/рубль выше 75 рублей указывает на возможность продолжения ее роста и попыток обновления максимумов прошлой недели, установленных чуть выше 76,5 рубля», — комментирует эксперт.