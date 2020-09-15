Страховая компания «Росгосстрах» (РГС) в сентябре подала иск в Высший суд штата Калифорния по округу Лос-Анджелес к своему бывшему владельцу Данилу Хачатурову, пишет РБК . Согласно исковому заявлению, с 2012 по 2017 год «Росгосстрах» потерял на договорах перестрахования 205 млн долларов и просит взыскать их с бизнесмена. По версии истца, средства, которые должны были обеспечить РГС перестраховочным покрытием, обеспечили «выгоду для Хачатурова и связанных с ним лиц через различные фиктивные компании».

По словам представителя РГС, действия Хачатурова причинили ущерб компании на сумму более чем 205 млн долларов, а общая сумма сомнительных договоров, заключенных бывшими топ-менеджерами «Росгосстраха» в период с 2012 по 2017 год, превышает 400 млн долларов. Адвокат Хачатурова Алексей Мельников назвал иск «абсолютно голословным» и не подтвержденным необходимыми доказательствами. Он подчеркнул, что Данил Хачатуров как президент компании «никогда лично не занимался вопросами перестрахования».

Истец утверждает, что Хачатуров «управлял схемами по перераспределению активов компании на сотни миллионов долларов, направляя деньги, полученные РГС от клиентов в России, в собственные карманы и своим партнерам». Расследование операций, проводившихся в 2012–2017 годах, в РГС начали в 2018 году с помощью «независимой аудиторской фирмы». РГС, как утверждается в документах, перевел более чем 400 млн долларов спорным брокерам по договорам перестрахования, включая швейцарский Hansa и Mobilus. Страховые брокеры, с которыми работал РГС, имеют множество признаков компаний-пустышек, утверждается в иске. Многие контракты с брокерами использовались как способ незаконного присвоения денежных средств, пишет истец.

Экс-совладелец «Росгосстраха» Хачатуров осужден на восемь лет колонии за растрату и мошенничество Экс-акционеру Росгосстрахбанка Надежде Клепальской назначено наказание в виде шести лет колонии общего режима.

Получив контроль над компанией, Хачатуров в июле 2011 года одобрил изменение положений о перестраховании в «Росгосстрахе». Аудиторы посчитали, что контракты с подозрительными брокерами могли быть заключены не на рыночных условиях: в них «завышались премии», многие контракты были «вторичным покрытием»; наконец, они могли не иметь «вообще никакой бизнес-составляющей». Одновременно игнорировались сразу несколько этапов одобрения платежей по таким договорам. Истец считает, что сумма требований может вырасти: «Убыточная схема с перестрахованием — лишь один из примеров правонарушений Хачатурова, другие расследуются». ФНС начислила компании 1,87 млрд рублей в виде дополнительных налогов и штрафов. Также в иске утверждается, что «Хачатуров намеренно и без уведомления или согласия РГС присвоил еще не определенную сумму со счетов компании, переводя средства на счета, связанные с ним самим или его партнерами». В частности, страховая компания утверждает, что Хачатуров получил около 10,1 млн долларов на личные нужны из средств РГС, а также управлял распределением еще 21,9 млн долларов между близкими к нему лицами.

​Экс-совладелец «Росгосстраха» признан виновным в присвоении и растрате 2 млрд рублей Суд начал оглашение приговора с заявления о признании доказанности обвинений в отношении подсудимых.

РГС добивается получения судебного запрета, запрещающего Хачатурову или кому-либо, действующему от его имени, каким-либо образом растрачивать активы, связанные со страховой компанией. Также РГС просит суд взыскать с Хачатурова 205 млн долларов в виде компенсации ущерба за нарушение им фидуциарных обязанностей как гендиректора и президента РГС. Истец рассчитывает и на возмещение не менее 35 млн долларов различных претензий. Также истец просит суд создать траст, куда были бы переданы спорные активы.