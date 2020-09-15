Новикомбанк подключился к Системе быстрых платежей (СБП). Теперь клиенты Новикомбанка могут переводить деньги на счета физических лиц — клиентов других банков, подключенных к СБП, по номеру телефона, следует из релиза финучреждения.

«В качестве основных преимуществ системы — скорость. В СБП списание денежных средств со счета и зачисление на счет (даже если к ним не привязаны карты) происходят мгновенно, сервис работает в круглосуточном режиме, включая праздничные и выходные дни. Кроме того, для перевода не нужно знать номер карты или счета получателя, достаточно иметь его точный номер телефона и уточнить у получателя, в какой банк перевести средства», — сказано в сообщении.



Сервис предоставляется бесплатно. Для клиентов Новикомбанка переводы производятся без комиссии. Воспользоваться сервисом быстрых платежей можно в мобильном приложении и интернет-банке.