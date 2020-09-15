ПАО «Совкомфлот», один из мировых лидеров в морской транспортировке энергоносителей, намерено провести первичное публичное размещение обыкновенных акций (IPO) и включить акции в список бумаг, котирующихся на Московской бирже. Соответствующее объявление опубликовано на сайте компании.

Из сообщения следует, что акции дополнительного выпуска будут предложены институциональным и квалифицированным инвесторам в РФ и институциональным инвесторам за пределами США, а в США — «квалифицированным институциональным покупателям». Компания ожидает, что акции будут допущены к торгам на Московской бирже в дату объявления цены их размещения, и рассчитывает, что сумма чистых поступлений от IPO составит не менее 500 млн долларов в эквиваленте.

В настоящее время компания полностью находится в собственности Российской Федерации. Ожидается, что РФ после завершения IPO сохранит статус мажоритарного акционера «Совкомфлота».

«Предполагается, что в результате приватизации за государством останется статус мажоритария. По плану приватизации на текущую трехлетку, государственная доля в уставном капитале «Совкомфлота» может быть сокращена до 75% плюс одной акции», — уточнил министр финансов РФ Антон Силуанов, чьи слова приводятся в соответствующем релизе Минфина .

«Компания известна на международном рынке, имеет хорошую корпоративную культуру, находится в высокой степени готовности к сделке, завершить которую планируется в октябре», — отметил министр.

«Сегодняшнее событие открывает новую главу в истории СКФ. Проведение IPO позволит компании укрепить позицию мирового лидера в области морской транспортировки углеводородов, а также расширить доступ к международным рынкам капитала, — комментирует генеральный директор — председатель правления «Совкомфлота» Игорь Тонковидов. — Стратегия СКФ предусматривает сохранение статуса предпочтительного перевозчика для ведущих нефтегазовых компаний за счет качественного обновления и развития флота с акцентом на индустриальные проекты, которые традиционно характеризуются предсказуемостью будущих денежных потоков в долгосрочной перспективе, а также высоким уровнем доходности на вложенный капитал».

«Данное предложение акций предоставит инвесторам возможность сделать ставку на мировой энергетический сектор и вложить средства в быстрорастущего поставщика высококачественных транспортных услуг, обладающего значительным опытом работы в сложных климатических условиях и доказавшего способность достигать положительных финансовых результатов, а также свою приверженность внедрению современных, в первую очередь «зеленых», технологий и повышению эффективности своей деятельности», — подчеркнул глава «Совкомфлота».

Компания намерена направить средства, привлеченные в результате размещения акций, на общекорпоративные нужды, в том числе на инвестиции в новые индустриальные проекты, декарбонизацию и дальнейшее уменьшение долговой нагрузки.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения выступают «ВТБ Капитал», Citigroup Global Markets Limited, Sberbank CIB, JP Morgan и BofA Securities.



В собственном и зафрахтованном флоте компании сейчас находится 146 судов чистой балансовой стоимостью 6,2 млрд долларов, дополнительно заказаны 24 судна. Общая законтрактованная выручка будущих периодов оценивается примерно в 20 млрд долларов.