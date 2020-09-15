Минфин России 16 сентября проведет три аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении ведомства.

Минфин предложит инвесторам облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29014RMFS с датой погашения 25 марта 2026 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске, — 115 217 952 000 рублей по номинальной стоимости.

На втором аукционе будут предложены облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26232RMFS с датой погашения 6 октября 2027 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске, — 43 114 625 000 рублей по номинальной стоимости.

Ведомство проведет также аукцион по размещению облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52003RMFS с датой погашения 17 июля 2030 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.