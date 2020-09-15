Размер заработной платы в некоторых сферах за последний год нагнал инфляцию, отмечается в исследовании аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Так, существенно изменилась зарплата сотрудников по ремонту компьютеров и бытовой техники, их доход возрос на 49,2%. Вторую строчку заняли работники учреждений общественного обслуживания, которые стали получать на 32,6% больше. На третьем месте расположились специалисты в области аренды и лизинга — 24,5%.

Помимо этого, в первую пятерку попали работники, предоставляющие персональные услуги, и разработчики программного обеспечения.

«Зарплаты россиян выросли в среднем на 5,6%, что превысило уровень инфляции почти в два раза (3,2% — годовой показатель)», — разъяснили аналитики.

Однако, по их оценкам, такая позитивная динамика тем не менее мало влияет на благосостояние большого числа низкооплачиваемых работников.